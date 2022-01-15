Карацев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP в Сиднее (Австралия).

«Мне нравится в Австралии. Приезжая сюда, ты попадаешь из зимы в лето. Тут приятная погода и хорошая атмосфера. В таких условиях начинаешь сезон свежим и с более высоким запасом энергии. Думаю, причина моих успешных выступлений именно в этом», — приводит официальный сайт ATP слова Карацева.

Сегодня, 15 января Карацев сыграет в финале турнира в Сиднее с британцем Энди Марреем. Начало встречи запланировано на 11.00 (мск).