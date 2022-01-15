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Сегодня, 06:26

Карацев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP в Сиднее

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP в Сиднее (Австралия).

«Мне нравится в Австралии. Приезжая сюда, ты попадаешь из зимы в лето. Тут приятная погода и хорошая атмосфера. В таких условиях начинаешь сезон свежим и с более высоким запасом энергии. Думаю, причина моих успешных выступлений именно в этом», — приводит официальный сайт ATP слова Карацева.

Сегодня, 15 января Карацев сыграет в финале турнира в Сиднее с британцем Энди Марреем. Начало встречи запланировано на 11.00 (мск).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/karatsev-evans-sydney-2022-sf
Теннис
Аслан Карацев
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