Карацев — Маррей, финал турнира ATP: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 15 января, теннисист Аслан Карацев сыграет в финале турнира ATP в Сиднее (Австралия). Соперник россиянина — британец Энди Маррей, начало встречи запланировано на 11.00 (мск).

В полуфинале Карацев одолел Дэниэла Эванса из Великобритании — 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Маррей в матче за выход в финал обыграл американца Райлли Опелку — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Следить за матчем Аслан Карацев — Энди Маррей вы можете в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.