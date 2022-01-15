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Сегодня, 09:45

Карацев — Маррей, финал турнира ATP: где смотреть и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

В субботу, 15 января, теннисист Аслан Карацев сыграет в финале турнира ATP в Сиднее (Австралия). Соперник россиянина — британец Энди Маррей, начало встречи запланировано на 11.00 (мск).

В полуфинале Карацев одолел Дэниэла Эванса из Великобритании — 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Маррей в матче за выход в финал обыграл американца Райлли Опелку — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Следить за матчем Аслан Карацев — Энди Маррей вы можете в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

Теннис
Аслан Карацев
Энди Маррей
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Карацев прокомментировал свой выход в финал турнира ATP в Сиднее
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