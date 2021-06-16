Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Германии
15:46
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Халле (Германия).
Во втором круге россиянин победил австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Рублев сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:4
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