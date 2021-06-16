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Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Германии

15:46
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Халле (Германия).

Во втором круге россиянин победил австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Рублев сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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