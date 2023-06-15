Карацев проиграл Фритцу во втором круге турнира в Штутгарте
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Тэйлору Фритцу во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте.
Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 23 минуты.
48-я ракетка мира Карацев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 8-й ракетки мира Фритца 14 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В четвертьфинале Фритц сыграет с Мартоном Фучовичем (Венгрия), который ранее обыграл китайца У Ибина (6:4, 4:6, 6:4).
Штутгарт (Германия)
?Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 718 410 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:7 (4:7), 3:6
Мартон Фучович (Венгрия, Q) — У Ибин (Китай) — 6:4, 4:6, 6:4