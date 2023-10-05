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Сегодня, 15:02

Карацев проиграл Алису в первом круге турнира в Шанхае, француз встретится с Рублевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев уступил французу Кантену Алису в первом круге турнира в Шанхае — 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

В следующем круге Алис сыграет с другим россиянином Андреем Рублевым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кантен Алис (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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