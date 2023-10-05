Карацев проиграл Алису в первом круге турнира в Шанхае, француз встретится с Рублевым
Российский теннисист Аслан Карацев уступил французу Кантену Алису в первом круге турнира в Шанхае — 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 9 минут.
В следующем круге Алис сыграет с другим россиянином Андреем Рублевым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кантен Алис (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2
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