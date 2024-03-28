Селиваненко — о победе Медведева: «Он играет в свою игру, которая приносит нужный результат»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у чилийца Николаса Харри — 6:2, 7:6 (9:7).

«Даниил в Майами играет в свою игру, которая приносит ему нужный результат. Скорее важно качество игры, а не количество сетов, которые требуются Медведеву для победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующим соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер, выигравший у чеха Томаша Махача, — 6:4, 6:2.