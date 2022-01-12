Карацев победил Кецмановича и вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее
08:15
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем (7:5, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в австралийском Сиднее. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
Таким образом, Карацев вышел в третий круг турнира, где сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 6:4
Следующий соперник
Лоренцо Сонего (Италия, 5)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю