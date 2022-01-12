Карацев победил Кецмановича и вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее

Россиянин Аслан Карацев одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем (7:5, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в австралийском Сиднее. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Таким образом, Карацев вышел в третий круг турнира, где сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 6:4

Следующий соперник

Лоренцо Сонего (Италия, 5)