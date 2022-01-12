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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде

08:05
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге россиянин обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 538 160 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Джанлука Маджер (Италия) — 7:5, 6:3

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Иван Торопцев все материалы автора
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