Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде
08:05
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге россиянин обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 7:5, 6:3.
В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 538 160 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) — Джанлука Маджер (Италия) — 7:5, 6:3
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