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Мама Джоковича прокомментировала нежелание сына вакцинироваться: «Нельзя его заставить»

09:40
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Мама сербского теннисиста Новака Джоковича Диана высказалась об отказе сына делать вакцину от коронавируса.

«Он делает все, чтобы быть здоровым. Я не вижу ничего плохого в том, что он не хочет делать прививку, это его выбор. Нельзя заставлять его это сделать. Он может хоть каждый день делать ПЦР-тесты, и они покажут, что он здоров», — цитирует Диану theage.com.au.

Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, первая ракетка мира четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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