Карацев победил первую ракетку мира Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
21:47
Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в матче полуфинала турнира ATP в Белграде (Сербия).
Продолжительность встречи составила 3 часа и 27 минут.
33-летний Джокович — первая ракетка мира. 27-летний Карацев — 28-я (в рейтинге ATP).
В финале турнира Карацев сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 650 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Аслан Карацев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 4:6, 6:4
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
129
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю