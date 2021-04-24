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Карацев победил первую ракетку мира Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

21:47
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в матче полуфинала турнира ATP в Белграде (Сербия).

Продолжительность встречи составила 3 часа и 27 минут.

33-летний Джокович — первая ракетка мира. 27-летний Карацев — 28-я (в рейтинге ATP).

В финале турнира Карацев сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 650 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 4:6, 6:4

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Карацев победил первую ракетку мира Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

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