Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP в Белграде (Сербия) (7:5, 4:6, 6:4).

«Карацев сделал настоящий праздник. Это выдающаяся победа, но я пытаюсь говорить объективно, — сказал Тарпищев «СЭ». — Игра была хорошей. Джокович очень долго держался за счет опыта. Очень интересен тот факт, что игру вел Карацев. За счет атакующих действий Аслан и победил. Мне очень понравилось, как он играл после первого мяча, добивая в розыгрыше. Очень много очков было выиграно слета дальше средней линии. Для Аслана это победа, прежде всего, в морально-психологическом плане. Показательный матч будет следующим, как мне кажется, с Берреттини. Посмотрим, как Аслан восстановится и какую игру покажет против итальянца. А так, сегодняшняя победа с большим знаком плюс для него самого и для нас всех».

Тарпищев также считает, что реванш над Джоковичем значим, но не был обязательным.

«Реванш дал уверенность? Да, безусловно. На сегодняшний день, эта победа была значимая, но не обязательная. Все-таки идет подготовительный период. Все готовятся к турниру Большого Шлема. Для Джоковича это первый турнир на Земле. Нельзя однозначно говорить, что эта победа навсегда. Джокович, все-таки, посильнее в своих действиях», — добавил Тарпищев.

Ранее Аслан Карацев уже встречался с Джоковичем в полуфинале ATP-250 и уступил ему. В финале турнира 27-летний Аслан сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).

(Артем Бухаев)