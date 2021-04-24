Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Циципасом
18:50
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо Бустой (6:3, 6:2) в матче полуфинала турнира ATP в Барселоне. Продолжительность встречи составила 1 час и 29 минут.
В финале турнира 34-летний Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 25 апреля.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 6) — 6:3, 6:2
The final is set in Barcelona! ?— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021
Will Nadal or Tsitsipas take the title? ? #BCNOpenBS pic.twitter.com/gOciSPXPXv
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