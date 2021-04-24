Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Циципасом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо Бустой (6:3, 6:2) в матче полуфинала турнира ATP в Барселоне. Продолжительность встречи составила 1 час и 29 минут.

В финале турнира 34-летний Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 25 апреля.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 6) — 6:3, 6:2