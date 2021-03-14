Гарин пробился в финал турнира в Сантьяго

Чилийский теннисист Кристиан Гарин вышел в финал турнира АТР в Сантьяго (Чили). В полуфинале он победил колумбийца Даниэля Элахи Галана (6:4, 6:3). Матч продолжался один час и 24 минуты.

В финале Гарин сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 325 270 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристиан Гарин (Чили, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:3