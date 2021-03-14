Гарин пробился в финал турнира в Сантьяго
02:59
Чилийский теннисист Кристиан Гарин вышел в финал турнира АТР в Сантьяго (Чили). В полуфинале он победил колумбийца Даниэля Элахи Галана (6:4, 6:3). Матч продолжался один час и 24 минуты.
В финале Гарин сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 325 270 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Кристиан Гарин (Чили, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:3
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