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Гарин пробился в финал турнира в Сантьяго

02:59

Чилийский теннисист Кристиан Гарин вышел в финал турнира АТР в Сантьяго (Чили). В полуфинале он победил колумбийца Даниэля Элахи Галана (6:4, 6:3). Матч продолжался один час и 24 минуты.

В финале Гарин сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 325 270 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристиан Гарин (Чили, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:3

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