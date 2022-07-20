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Сегодня, 15:24

Карацев и Роже-Васслен проиграли Пюцу и Винусу в первом круге парного разряда турнира в Гамбурге

Алексей Еремин
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Российский теннисист Аслан Карацев и француз Эдуар Роже-Васслен проиграли немцу Тиму Пюцу и новозеландцу Майклу Винусу в первом круге парного разряда турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 1 час и 13 минут и закончилась со счетом 5:7, 4:6.

В следующем круге Пюц и Винус с победителями в игре Сандер Арендс/Дэвид Пел (Нидерланды, LL) — Даниэль Альтмайер/Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC)

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Тим Пюц/Майкл Винус (Германия/Новая Зеландия, 3) — Аслан Карацев/Эдуар Роже-Васслен (Россия/Франция) — 7:5, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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