Карацев и Роже-Васслен проиграли Пюцу и Винусу в первом круге парного разряда турнира в Гамбурге
Российский теннисист Аслан Карацев и француз Эдуар Роже-Васслен проиграли немцу Тиму Пюцу и новозеландцу Майклу Винусу в первом круге парного разряда турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 1 час и 13 минут и закончилась со счетом 5:7, 4:6.
В следующем круге Пюц и Винус с победителями в игре Сандер Арендс/Дэвид Пел (Нидерланды, LL) — Даниэль Альтмайер/Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC)
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Тим Пюц/Майкл Винус (Германия/Новая Зеландия, 3) — Аслан Карацев/Эдуар Роже-Васслен (Россия/Франция) — 7:5, 6:4
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