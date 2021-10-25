Карацев дебютировал в топ-20 рейтинга ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-ю позицию. 24 октября он обыграл хорвата Марина Чилича (6:2, 6:4) в финале Кубка Кремля.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Даниил Медведев сохранил вторую позицию. Замкнул тройку грек Стефанос Циципас.
Андрей Рублев занимает 6-е место. Карен Хачанов переместился с 31-й на 30-ю позицию.
Рейтинг ATP от 25 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11430 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7930
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6680
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5560
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4688
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378
...19 (22). Аслан Карацев (Россия) — 2392
...30 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1696
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