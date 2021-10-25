Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем (6:2, 6:4) в финале Кубка Кремля.

«Я знал, что после полуфинала я поднимаюсь в топ-20, и подтвердил это победой в финале, — приводит слова Карацева официальный сайт Кубка Кремля. — Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой. Это случилось сейчас, и я очень рад этому. Какая моя долгосрочная цель? Попасть на Итоговый турнир ATP в Турине. Постараюсь хорошо сыграть во всех оставшихся турнирах сезона».

В третий раз подряд победу на мужском одиночном турнире Кубка Кремля одержал российский теннисист. В 2018 году победил Карен Хачанов, в 2019-м — Андрей Рублев. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.