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Сегодня, 22:58

Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2022

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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2022, обыграв в начале турнира швейцарца Александра Ричарда — 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4.

Следующим соперником грека станет Джордан Томпсон из Австралии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Александр Ричард (Швейцария, Q) — 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4

Деннис Новак (Австрия, Q) — Факундо Баньис (Аргентина) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 6:3

Лайам Броади (Великобритания, WC) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 4:6, 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:3

Теннис
Wimbledon
Стефанос Циципас
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