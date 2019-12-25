Кафельников рассказал, в каком случае Медведев станет элитным игроком

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о Данииле Медведеве. Он занимает пятое место в рейтинге ATP.

— Его уровень уверенности в этом году был очень хорошим, — цитирует Кафельникова официальный сайт турнира ATP Cup. — Он верил, что сможет обыграть лучших игроков и именно поэтому добился таких результатов. Если он сможет повторить этот успех в следующем году, то окажется в элите.