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Кафельников рассказал, в каком случае Медведев станет элитным игроком

11:40
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о Данииле Медведеве. Он занимает пятое место в рейтинге ATP.

— Его уровень уверенности в этом году был очень хорошим, — цитирует Кафельникова официальный сайт турнира ATP Cup. — Он верил, что сможет обыграть лучших игроков и именно поэтому добился таких результатов. Если он сможет повторить этот успех в следующем году, то окажется в элите.

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