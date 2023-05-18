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Сегодня, 17:33

Тарпищев: «Надаль — выдающийся теннисист, его игра восхищает. Но завершение карьеры — неизбежность»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение испанца Рафаэля Надаля пропустить «Ролан Гаррос» и намерение завершить карьеру в 2024 году.

«Надаль — выдающийся теннисист. Если пропускает, значит, вследствие травмы, потому последние несколько лет у него проблемы с ногами, травмы. Если пропускает, значит, действительно не может играть. То, что он нацелен играть в следующем году, это здорово, потому что его игра восхищает. Если избавится от травмы, может совершить чудо на теннисном корте. Он считает, что он способен выиграть, поэтому стремится играть — это естественно для спортсмена. Завершение карьеры? Это жизнь, окончание карьеры — это вопрос функциональных возможностей организма. Если он решил закончить, значит, чувствует, что лучше играть уже не может или не может играть на том уровне, на котором можно достичь результата. Но то, что он стремится к этому, это хорошо, это делает ему честь. Но мы так привыкли, у нас каждый год кто-то заканчивает карьеру. Это как бы неизбежность. От нас здесь ничего не зависит. Это время, к сожалению», — сказал Тарпищев «СЭ».

В четверг Надаль заявил на пресс-конференции, что пропустит предстоящий «Ролан Гаррос» и хочет завершить карьеру в 2024 году.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Теннис
Рафаэль Надаль
Шамиль Тарпищев
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