Синнер о победе на турнире в Умаге: «Очень рад, что в этом году наконец-то поднял трофей»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнира ATP 250 в Умаге.

«Я очень счастлив. У меня был трудный год, было несколько неудачных матчей, но мы каждый раз работали над тем, чтобы играть лучше. Так что я очень рад, что в этом году наконец-то поднял трофей, но я знаю, что мне еще многое нужно улучшить... Все дело в процессе», — приводит слова Синнера сайт ATP.

В финале турнира 10-я ракетка мира обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Для Алькараса это второе подряд поражение в финале. В прошлое воскресенье на турнире в Гамбурге он уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти.