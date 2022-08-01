Де Минаур обыграл Бруксби и стал победителем турнира в Атланте

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в финале турнира в Атланте обыграл американца Дженсона Бруксби со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету Де Минаура 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 4, у Бруксби 2 подачи навылет, одна ошибка на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Это первый титул Де Минаура в 2022 году. Последний раз 23-летний австралиец выигрывал в 2021 году на турнире в Истбурне.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 708 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Дженсон Бруксби (США, 6) — 6:3, 6:3