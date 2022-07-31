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31 июля, 23:41

Синнер обыграл Алькараса в финале турнира в Умаге

Алексей Еремин
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса за 2 часа и 28 минут в финале турнира в Умаге со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

На счету первой ракетки Италии 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 9. У Алькараса — 2 эйса, 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 9.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/umag/2022/
Теннис
Карлос Алькарас
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