Кирьос обыграл Макдональда и вышел во второй круг турнира в Хьюстоне
Австралийский теннисист Ник Кирьос в первом круге турнира в Хьюстоне обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Австралиец сделал 18 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Кирьос встретится с победителем матча Петер Гойовчик (Германия) — Томми Пол (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 594 950 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия, WC) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 6:3, 6:4
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