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Сегодня, 02:12

Кирьос обыграл Макдональда и вышел во второй круг турнира в Хьюстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в первом круге турнира в Хьюстоне обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Австралиец сделал 18 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Кирьос встретится с победителем матча Петер Гойовчик (Германия) — Томми Пол (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 594 950 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 6:3, 6:4

Ник Кирьос
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