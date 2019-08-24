Хуан Мартин Дель Потро: «Скоро вернусь на корт»

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро объявил о скором возвращении на корт. Финалист прошлогоднего US Open продолжает реабилитацию после операции на колене, перенесенной в конце июня.

— Я скоро вернусь на корт, — написал в своем Instagram Дель Потро. — Еще не знаю точной даты, но в ближайшие дни вас ждут большие новости. Я очень благодарен болельщикам за колоссальную поддержку в эти последние трудные недели.