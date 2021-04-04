Хуркач победил на турнире в Майами и взял третий титул в карьере
22:00
В финале «Мастерса» в Майами Хуберт Хуркач победил Янника Синнера и взял крупнейший титул в карьере. Поляк победил итальянца в двух сетах.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Янник Синнер (Италия, 21) — 7:6 (7:4), 6:4
8
Зачет
vs
4
Офсайд
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