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Хуркач победил на турнире в Майами и взял третий титул в карьере

22:00

В финале «Мастерса» в Майами Хуберт Хуркач победил Янника Синнера и взял крупнейший титул в карьере. Поляк победил итальянца в двух сетах.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Янник Синнер (Италия, 21) — 7:6 (7:4), 6:4

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