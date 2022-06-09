Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:45

Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе

Читать «СЭ» в

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе.

Во втором круге он победил Камиля Майхшака из Польши со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде Хачанов сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 5) — Камиль Майхшак (Польша) — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5)

Теннис
Карен Хачанов
2
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о победе над Симоном: «Было непросто. Он имел шансы на победу»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости