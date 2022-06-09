Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе.
Во втором круге он победил Камиля Майхшака из Польши со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 40 минут.
В следующем раунде Хачанов сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 5) — Камиль Майхшак (Польша) — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5)
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