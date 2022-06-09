Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Хертогенбосе.

Во втором круге он победил Камиля Майхшака из Польши со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде Хачанов сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 5) — Камиль Майхшак (Польша) — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5)