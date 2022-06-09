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Медведев — о победе над Симоном: «Было непросто. Он имел шансы на победу»

Медведев прокомментировал победу над Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Жилем Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе.

«Было непросто. В первом сете у него был один или два сетбола. Потом у меня было 10 матчболов или как-то так, очень много.

Матч был немного странным, особенно для травы. В первом сете он очень хорошо начал и имел шансы на победу, но в итоге его выиграл я. Во втором сете уже набрал ход и должен был заканчивать быстрее. К счастью, удалось не проиграть второй сет и выйти в следующий круг. Я доволен», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.

В следующем круге соперником Медведева станет белорус Илья Ивашко.

Теннис
Даниил Медведев
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