Медведев — о победе над Симоном: «Было непросто. Он имел шансы на победу»
Медведев прокомментировал победу над Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Жилем Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе.
«Было непросто. В первом сете у него был один или два сетбола. Потом у меня было 10 матчболов или как-то так, очень много.
Матч был немного странным, особенно для травы. В первом сете он очень хорошо начал и имел шансы на победу, но в итоге его выиграл я. Во втором сете уже набрал ход и должен был заканчивать быстрее. К счастью, удалось не проиграть второй сет и выйти в следующий круг. Я доволен», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.
В следующем круге соперником Медведева станет белорус Илья Ивашко.
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