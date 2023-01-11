Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсмен победил швейцарца Марка-Андреа Хюслера в двух сетах — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Хачанов встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 6:4, 6:4