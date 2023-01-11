Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге спортсмен победил швейцарца Марка-Андреа Хюслера в двух сетах — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Хачанов встретится с британцем Джеком Дрейпером.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 6:4, 6:4
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