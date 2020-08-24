Хачанов вслед за Медведевым вышел в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке
Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. Во втором круге 11-й номер «посева» обыграл Пабло Карреньо Бусту в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:1.
Соперник Хачанова определится в матче между Ришаром Гаске и Роберто Баутистой Агутом.
Ранее в третий круг пробился другой представитель России Даниил Медведев. Его соперником станет Альяж Бедене, который взял верх над Тэйлором Фритцем.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 11) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:6 (10:8), 6:1
Теннис Сандгрен (США, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) — 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5)
Альяж Бедене (Словения, Q) — Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (7:5), 7:5
Дополнительная информация: