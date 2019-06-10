Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".
Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в 12-й раз выигравший Roland Garros, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP
Положение на 10 июня
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) - 12715 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4360
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) - 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3565
9 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2980
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...
13 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
81 (77). Андрей Рублев (Россия) - 706.
* - положение в предыдущем рейтинге