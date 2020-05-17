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Хачанов вместе с женой сдал тесты на коронавирус

17 мая 2020, 23:57
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, что сдал тест на коронавирус.

— Я наконец-то сдал тест на антитела, — сказал Хачанов в прямом эфире Instagram с Даниилом Медведевым. — Мы сдали вместе с женой Вероникой. Посмотрим, через два дня скажут результаты.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 281 752 человек, 67 373 выздоровело, 2 631 умерло.

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