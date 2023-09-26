Хачанов стал победителем турнира ATP в Чжухае

Россиянин Карен Хачанов победил японца Есихито Нисиоку в финале турнира в Чжухае (Китай) — 7:6 (7:2), 6:1. Матч длился 1 час 44 минуты.

15-я ракетка мира Хачанов за игру сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 46-й ракетки мира Нисиоки 2 эйса и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Для 27-летнего Хачанова это 5-й титул ATP в карьере. Он побеждал в финале Чэнду-2016 (обыграл Альберта Рамоса Виньоласа (6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3), в финале Open 13-2018 (обыграл Люка Пуй (7:5, 3:6, 7:5), в финале Кубка Кремля-2018 (обыграл Адриана Маннарино (6:2, 6:2) и в финале «мастерса» в Париже-2018 (обыграл Новака Джоковича (7:5, 6:4).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен Хачанов (Россия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония, 8) — 7:6 (7:2), 6:1