Хачанов проиграл Нишикори в первом круге турнира в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Мадриде. В первом круге он проиграл японцу Кею Нишикори в трех сетах.

В следующий круг также пробились итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд и австралиец Джон Миллмэн.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кеи Нишикори (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:2

Янник Синнер (Италия, 14) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:2, 4:4 отказ 2-го игрока

Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) — 6:1, 6:4

Джон Миллмэн (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:3