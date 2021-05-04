Хачанов проиграл Нишикори в первом круге турнира в Мадриде
14:30
Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Мадриде. В первом круге он проиграл японцу Кею Нишикори в трех сетах.
В следующий круг также пробились итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд и австралиец Джон Миллмэн.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Кеи Нишикори (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:2
Янник Синнер (Италия, 14) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:2, 4:4 отказ 2-го игрока
Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) — 6:1, 6:4
Джон Миллмэн (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:3
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