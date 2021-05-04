Рублев вышел в третий круг турнира в Мадриде
16:45
Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Мадриде. Шестая ракетка турнира во втором раунде победил американца Томми Пола со счетом 6:7, 6:3, 6:4.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Томми Пол (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
Алексей Попырин (Австралия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Алехандро Давидович (Испания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Йошихито Нишиока (Япония, LL) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 6:4
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