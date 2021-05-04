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Рублев хочет отыграть грунтовый сезон в режиме нон-стоп

10:59
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Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что грунтовый сезон имеет для него большое значение. Сегодня он сыграет с американцем Томми Полом на турнире в Мадридее.

«Когда я поднялся в рейтинге достаточно высоко, я был где-то в тридцатке лучших, я два раза получил травму, это было летом два грунтовых сезона подряд, — приводит слова россиянина сайт ATP. — В прошлом году пришла пандемия. Вот так неудачно прошли для меня три грунтовых сезона. Наконец, я здесь. Надеюсь, это будет мой первый год, когда я на высоком уровне в режиме нон-стоп отыграю весь грунтовый сезон, все турниры».

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