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Хачанов проиграл Лопесу во втором раунде турнира на Мальорке

21:57
Карен Хачанов. Фото Instagram
Карен Хачанов. Фото Instagram
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Испанский теннисист Фелисиано Лопес победил россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР на Мальорке (Испания).

Матч продолжался один час и 50 минут. Следующим соперником Лопеса станет француз Адриан Маннарино.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Фелисиано Лопес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 4:6, 6:2, 6:4

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