Хачанов проиграл Лопесу во втором раунде турнира на Мальорке
21:57
Испанский теннисист Фелисиано Лопес победил россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР на Мальорке (Испания).
Матч продолжался один час и 50 минут. Следующим соперником Лопеса станет француз Адриан Маннарино.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фелисиано Лопес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 4:6, 6:2, 6:4
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