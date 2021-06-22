Медведев прокомментировал победу над Муте во втором круге турнира ATP в Испании

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над французом Корентеном Муте (6:4, 6:2) во втором круге турнира ATP на Мальорке (Испания).

«В начале я не мог попасть в корт и промахивался на подаче при 40:0. На траве это не лучший сценарий для первого гейма на своей подаче. Но я рад, что мне удалось победить, потому что это добавит мне уверенности в себе. Надеюсь, в следующих матчах я смогу сыграть лучше», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Также россиянин поделился ожиданиями от матча третьего круга турнира с норвежцем Каспером Руудом.

«Каспер отличный игрок, в этом году он высоко поднялся в рейтинге. Надеюсь, трава мне немного поможет, потому что это не лучшее его покрытие. Хотя и на ней Каспер может показать хорошую игру, поэтому я должен быть на высоте», — сказал Медведев.

Во втором круге Рууд в двух сетах одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 6:4.