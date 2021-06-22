Тим снялся с матча против Маннарино на Мальорке из-за травмы
Австрийский теннисист Доминик Тим не сумел завершить матч второго раунда турнира АТР на Мальорке (Испания) против француза Адриана Маннарино. Он снялся из-за травмы.
При счете 5:2 в свою пользу в первом сете Тим прекратил борьбу из-за повреждения запястья.
A very unfortunate ending ?— Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2021
Dominic Thiem retires vs Mannarino after appearing to injure his wrist while hitting a forehand at 5-2 up in the opening set in Mallorca...
Hope it's not too serious, @ThiemDomi! ? pic.twitter.com/pxOa6O6AXx
Следующим соперником француза станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 2, WC) — 2:5 отказ 2-го игрока
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