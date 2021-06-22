Тим снялся с матча против Маннарино на Мальорке из-за травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим не сумел завершить матч второго раунда турнира АТР на Мальорке (Испания) против француза Адриана Маннарино. Он снялся из-за травмы.

При счете 5:2 в свою пользу в первом сете Тим прекратил борьбу из-за повреждения запястья.

A very unfortunate ending ?



Dominic Thiem retires vs Mannarino after appearing to injure his wrist while hitting a forehand at 5-2 up in the opening set in Mallorca...



Hope it's not too serious, @ThiemDomi! ? pic.twitter.com/pxOa6O6AXx — Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2021

Следующим соперником француза станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Фелисиано Лопес (Испания).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 2, WC) — 2:5 отказ 2-го игрока