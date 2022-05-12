Хачанов проиграл Циципасу в трех сетах в третьем круге турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия).

Хачанов проиграл в трех сетах — 6:4, 0:6, 3:6. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

Россиянин сделал 3 подачи навылет, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 2 брейкпоинта из 7. У грека 8 эйсов, 4 двойных ошибки и 6 реализованных брейкпоинтов из 8.

В четвертьфинале турнира в Риме Циципас сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 10) — Филип Краинович (Сербия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:0, 6:3