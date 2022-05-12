Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над Алексом Де Минауром из Австралии в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6.

Немецкий теннисист четыре раза подал на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету австралийца ни одного эйса и двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Кристиан Гарин (Чили) — Марин Чилич (Хорватия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 7:6