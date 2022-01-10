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Ник Кирьос заразился коронавирусом

11:36
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Австралийский теннисист Ник Кирьос написал в Instagram, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Я просто хотел бы донести информацию до всех. Причина, по которой я снялся с турнира в Сиднее, — это положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Если все пройдет хорошо, увидимся на Australian Open», — написал Кирьос.

Из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден сняться с турнира в Сиднее. Основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует с 17 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное