Ник Кирьос заразился коронавирусом
11:36
Австралийский теннисист Ник Кирьос написал в Instagram, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
«Я просто хотел бы донести информацию до всех. Причина, по которой я снялся с турнира в Сиднее, — это положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Если все пройдет хорошо, увидимся на Australian Open», — написал Кирьос.
Из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден сняться с турнира в Сиднее. Основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует с 17 января.
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