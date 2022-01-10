Ник Кирьос заразился коронавирусом

Австралийский теннисист Ник Кирьос написал в Instagram, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Я просто хотел бы донести информацию до всех. Причина, по которой я снялся с турнира в Сиднее, — это положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Если все пройдет хорошо, увидимся на Australian Open», — написал Кирьос.

Из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден сняться с турнира в Сиднее. Основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартует с 17 января.