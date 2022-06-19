Карацев стал соперником Медведева во втором круге турнира в Мальорке

Россиянин Аслан Карацев обыграл испанца Хауме Мунара в первом круге турнира ATP в Мальорке (Испания) — 3:6, 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. На счету россиянина два эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. У испанца — три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из восьми.

Следующим соперником Карацева станет Даниил Медведев, который начинает выступление со второго круга соревнований.

19 июня Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира в Галле (1:6, 4:6).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 3:6, 6:1, 6:3