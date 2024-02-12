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12 февраля, 08:31

Хачанов поднялся на 17-е место рейтинга ATP

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию вверх в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте турнира. Теперь теннисист занимает 17-е место.

10 февраля россиянин уступил болгарину Григору Димитрову в полуфинале турнира в Марселе (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7). В финале турнира Димитров проиграл французу Уго Умберу.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидировать продолжает серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев идет третьим. На пятом месте Андрей Рублев.

Россиянин Павел Котов поднялся с 61-й строчки на 65-ю.

В рейтинге WTA россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку, Анастасия Потапова опустилась на семь позиций.

Рейтинг АТР, версия от 12 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8070;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030;

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3695;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3595;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3150;

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3025...

17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2010...

37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1093...

39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1090...

65 (61). Павел Котов (Россия) — 859.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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