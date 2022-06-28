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28 июня, 23:34

Надаль рассказал о контакте с Берреттини, который сдал положительный тест на коронавирус

Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль (слева) и Маттео Берреттини (справа).
Фото соцсети Берреттини

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о контакте с итальянцем Маттео Берреттини, который сегодня снялся с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус.

Спортсмены вместе тренировались несколько дней назад.

«На свежем воздухе трудно поддерживать тесный контракт с человеком. Произойти может все, но на данный момент я чувствую себя великолепно. Мне жаль его. Я представляю, как ему сейчас трудно. Мы можем сколько угодно обсуждать правила, но должны им следовать. Без них мир бы погрузился в катастрофу», — сказал Надаль после матча первого круга.

В первом матче Уимблдона-2022 испанец обыграл аргентинца Франсиско Черундуло — 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.

Ранее из-за коронавируса снялся хорват Марин Чилич. О снятиях теннисистов с Уимблдона-2022 высказывалась француженка Ализе Корне.

Теннис
Wimbledon
Марин Чилич
Маттео Берреттини
Рафаэль Надаль
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