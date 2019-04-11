07:55 | Теннис — ATP

Гранольерс и Гарин пробились в четвертьфинал турнира в Хьюстоне, Шарди вылетел

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Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марсель Гранольерс (Испания) - Бернард Томич (Австралия) - 6:1, 6:2

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - Райан Харрисон (США) - 6:4, 7:5

Кристиан Гарин (Чили) - Жереми Шарди (Франция, 2) - 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

Каспер Рууд (Норвегия) - Райлли Опелка (США, 4) - 4:6, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/houston/2019/

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