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Голубев и Тюрнев проиграли в четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге

16:22

Российские теннисисты Даниил Голубев и Евгений Тюрнев не смогли пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В 1/4 финала их обыграл австрийско-французский дуэт Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен — 4:6, 6:1, 10:8.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 2) — Даниил Голубев/Евгений Тюрнев (Россия, WC) — 4:6, 6:1, 10:8

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