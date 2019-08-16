Бельгиец Давид Гоффен без борьбы пробился в полуфинал турнира в Цинциннати (США). Йошихито Нишиоки не смог выйти на корт из-за пищевого отравления, сообщает в своем Twitter Томас Цвайсен со ссылкой на Филипа Девулфа.

В полфинале Гоффен встретится с победителем противостояния Роберто Баутиста Агут (Испания) — Ришар Гаске (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 16) — Йошихито Нишиока (Япония, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока