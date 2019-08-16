Гоффен вышел без борьбы в полуфинал турнира в Цинциннати, у Нишиоки — пищевое отравление
16 августа 2019, 22:20
Бельгиец Давид Гоффен без борьбы пробился в полуфинал турнира в Цинциннати (США). Йошихито Нишиоки не смог выйти на корт из-за пищевого отравления, сообщает в своем Twitter Томас Цвайсен со ссылкой на Филипа Девулфа.
В полфинале Гоффен встретится с победителем противостояния Роберто Баутиста Агут (Испания) — Ришар Гаске (Франция).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия, 16) — Йошихито Нишиока (Япония, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока