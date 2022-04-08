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Сегодня, 17:25

Бывшая первая ракетка мира Беккер признан виновным по делу о банкротстве

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Бывшую первую ракетку мира Бориса Беккера признали виновным по четырем обвинениям по делу о банкротстве, сообщает Daily Express.

Беккер был признан банкротом в 2017 году после того, как не смог выплатить кредит на сумму более 3 миллионов фунтов стерлингов за дом в Испании.

Позже 54-летнего немца обвинили в том, что он скрывал свои доходы, чтобы избежать выплат долгов. Сообщается, что Беккеру грозит тюремный срок. Судья Дебора Тейлор отпустила его под залог до вынесения приговора, которое должно состояться 29 апреля.

Немецкий теннисист шесть раз становился победителем турниров «Большого шлема». За свою карьеру Беккер заработал более 25 миллионов долларов в качестве призовых.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1593297/Boris-Becker-found-guilty-four-charges-bankruptcy-case-tennis-news
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