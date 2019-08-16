Гаске обыграл Баутиста Агута и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати
16 августа 2019, 22:31
Француз Ришар Гаске в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) обыграл испанца Роберто Баутиста Агута — - 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут.
За право выйти в финал Гаске сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ришар Гаске (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:2