Гаске обыграл Баутиста Агута и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати

Француз Ришар Гаске в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) обыграл испанца Роберто Баутиста Агута — - 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут.

За право выйти в финал Гаске сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ришар Гаске (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:2