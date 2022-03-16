Фритц сыграет с Де Минауром в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Американец Тэйлор Фритц одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переигра испанца Хауме Мунара — 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).
Следующим соперником американского теннисиста будет австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл Томми Пола.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 20) — Хауме Мунар (Испания, Q) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:2)
Алекс Де Минаур (Австралия, 29) — Томми Пол (США) — 7:6 (7:2), 6:4
Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 7:5
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