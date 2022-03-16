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Сегодня, 02:04

Фритц сыграет с Де Минауром в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американец Тэйлор Фритц одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переигра испанца Хауме Мунара — 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).

Следующим соперником американского теннисиста будет австралиец Алекс Де Минаур, который переиграл Томми Пола.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 20) — Хауме Мунар (Испания, Q) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:2)

Алекс Де Минаур (Австралия, 29) — Томми Пол (США) — 7:6 (7:2), 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 7:5

Теннис
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